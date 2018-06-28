مدفعية التحالف العربي تدك مواقع الحوثيين ومصرع 34 حوثياً

المصدر: وام

استهدفت مدفعية قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية التحيتا جنوب الحديدة ووفرت غطاء ناريا كثيفا لمقاتلي المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي أثناء المواجهات مع مسلحي الميليشيات ما أسفر عن تهاوي دفاعاتها وفرار عناصرها وذلك ضمن عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على مركز المديرية وتأمين الطريق الساحلي باتجاه الحديدة.

ولقي 34 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقصف دقيق لمدفعية التحالف العربي في ضربات كبيرة وموجعة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية.

وتلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضربات قوية وهزائم ميدانية مؤخرا بالتزامن مع العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والتقدم المستمر والمدروس من عدة محاور مما أدى إلى تقهقرها وتمزيق صفوفها الأمر الذي جعلها عاجزة عن الصمود والثبات في ساحات القتال.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة من قوات التحالف العربي أمس من تأمين منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا وكامل مزارعها وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي في عملية عسكرية مباغتة أجبرتها على الفرار الجماعي من السويق والمغرس والمدمن وكامل مزارع الفازة صوب مركز مديرية زبيد بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.