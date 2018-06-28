إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي جنوب غزة

المصدر: وام

أطلقت دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح اليوم باتجاه فلسطينيين اثنين حاولا اجتياز السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وزعمت مصادر عبرية أن فلسطينيين حاولا اجتياز السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة وتم استهدافهما بنيران دبابة إسرائيلية.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد عثر في المكان على زجاجات حارقة.

وقالت مصادر فلسطينية إن شابين قد أصيبا فجر اليوم إثر تعرضهما لقصف مدفعي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة صوب مجموعة من الفلسطينيين قرب مخيم العودة شرقي رفح ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح خطيرة.. فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت منطقة الحدود شرق رفح قد شهدت عملية إطلاق نار مساء أمس أدت إلى إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال بزعم محاولتهم التسلل عبر الحدود.