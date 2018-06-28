مدير «الهلال الأحمر» في عدن يستعرض أنشطة الهيئة خلال «عام زايد»

المصدر: عدن - وام

التقى المهندس سعيد آل علي، مدير الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي ضم جاكلين بريفلين، مديرة مكتب المفوضية في عدن، وأحمد الأغبري، مدير مكتب الأمن والسلامة به.

جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي ضمن «عام زايد» في المحافظات اليمنية الخمس التي يعمل بها، وتضم عدن والضالع وتعز ولحج وأبين.

واستعرض مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، من خلال فيديو موثق، مجمل الأنشطة والمشاريع والأعمال الخيرية التي نفّذها «الهلال» منذ بدء «عام زايد» وتفاصيل كل مرحلة من مراحل عمله، مشيراً إلى أن ما تم عرضه لم يتضمن أنشطة الهلال خلال الأعوام السابقة التي وصفها بأنها كثيرة ومتعددة.

تنفيذ المشاريع

وأكد أن «الهلال الأحمر الإمارات» يعمل على تنفيذ مشاريعه وبرامجه بالتعاون مع السلطات اليمنية في المحافظات الخمس، موضحاً أن «الهلال» يسعى إلى تقسيم أعماله وأنشطته الخيرية والإنسانية وفق ثلاث مراحل زمنية، المرحلة الأولى انتهت بتنفيذ عدد من المشاريع، والثانية قائمة، فيما يجري الإعداد للمرحلة الثالثة.

واستعرض، أمام وفد المفوضية، عدداً من أعمال الهلال الأحمر الإماراتي، ومنها مشاريع حفر آبار المياه في المناطق الأشد تضرراً، وأهمها بئر القبيطة بلحج بكلفة بلغت ثلاثة ملايين درهم إماراتي، وتوفير مضخات المياه لعدن، وإطلاق برامج للمتطوعين الذين يتزايد عددهم بصورة مستمرة، كاشفاً المزيد من التفاصيل حول المحطة الكهربائية التي من المزمع إطلاقها وتشغيلها في عدن بقدرة 120 ميغا بكلفة تجاوزت مئة مليون دولار، والتي من شأنها الإسهام الفاعل في التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي. وتطرق إلى مجمل الفعاليات والاحتفالات التي نظمها الهلال الأحمر الإماراتي، ومنها احتفالية يوم الأم، ويوم الشعر العالمي، ويوم متلازمة داون، والكثير من الفعاليات.

مشاريع التعليم

ونوه بمشاريع التعليم التي جرى تنفيذها، خاصة صيانة وترميم وتأثيث المدارس، عبر فيديو موثق تضمّن أيضاً أعمال الترميم والصيانة التي تجري في عدد من المدارس في محافظتي الضالع ولحج. وعن المساعدات الغذائية، أكد مدير الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن الهلال الأحمر الإماراتي وزع 30 ألف سلة غذائية على غير القادرين والمتضررين في المحافظات الخمس، إضافة إلى إقامته إفطارات جماعية خلال شهر رمضان، استفاد منها 75 ألفاً و888 شخصاً في محافظات عدن وأبين ولحج.

وعبّر -رداً على استفسار مديرة مكتب المفوضية في عدن عمّا يمكن أن يقدمه الهلال للاجئين الصوماليين بعدن- عن استعداد الهلال للإسهام وتقديم العون المالي والعيني لهم، مشيراً إلى أن الهلال احتفى بـ«اليوم العالمي للاجئين» الذي صادف يوم 20 من شهر يونيو، بتقديم العون المالي والعيني لعدد من اللاجئين الصوماليين في مناطق وجودهم في عدن.

من جانبها، أشادت مديرة مكتب المفوضية في عدن بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في خدمة العمل الخيري والإنساني، مؤكدةً أن مشاريع الهلال وبرامجه التي شاهدتها في اليمن شكّلت مفاجأة كبيرة لها، نظراً إلى قدرة «الهلال» على إنجازها في فترة وجيزة.