الاحتلال يمطر غزّة بالقذائف الصاروخية

المصدر: غزّة - وكالات

أعلن الاحتلال الإسرائيلي أن 12 قذيفة بينها صواريخ، أطلقت من قطاع غزة ليل الثلاثاء الأربعاء على الأراضي الإسرائيلية من دون أن تسبب إصابات. وأضاف جيش الاحتلال، أن ثلاثاً من هذه القذائف دمرت في الجو ببطاريات القبة الحديدة، منظومة اعتراض الصواريخ التي نشرت على الحدود.

وقبل ذلك، استهدفت طائرة ودبابة إسرائيليتان آلية يملكها مسؤول في حركة حماس يشارك في الحرائق التي تنجم في الأراضي الإسرائيلية، عن طائرات ورقية وبالونات يتم إطلاقها من القطاع.

وقال جيش الاحتلال إنه استهدف موقعي رصد تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة. وأكدت حماس من جهتها أن جناحها العسكري رد على إطلاق نار إسرائيلي. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، إن تصعيد الاحتلال وتعمد استهدافه للمتظاهرين السلميين والمقاومين الفلسطينيين استدعى سرعة رد المقاومة. وأضاف برهوم، أن رد المقاومة يأتي في إطار جهوزيتها التامة للقيام بواجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه، موضحاً أن كل ما يترتب على استمرار حماقات الاحتلال من نتائج سيثبت فشل سياساته وخطأ حساباته، وعليه أن يتحمل العواقب.

وقال سكان في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، إن انفجار السيارة وتحولها لكتلة من اللهب جراء الضربة لم يسفر عن أي إصابات. وأظهرت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كرة من النار في زقاق قيل إنها السيارة التي استهدفتها الضربة. إلى ذلك، استهدفت طائرة إسرائيلية من دون طيار مساء أول من أمس مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على مجموعة من المواطنين على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.