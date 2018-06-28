برلمان البحرين يجدد الدعم لجهود التحالف في إعادة الشرعية اليمنية

المصدر: المنامة - وكالات

أكد مجلس النواب في مملكة البحرين الموقف الثابت للمملكة تجاه اليمن وشعبه ودعمها للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن، ويحمي سيادته ووحدته وعروبته، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتطور.

وجدد المجلس النواب دعمه وتأييده لجهود التحالف العربي في إعادة الشرعية في اليمن، وما قامت به من تحرير مطار الحديدة، ودورها الإنساني والإغاثي للشعب اليمني، في مواجهة الميليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إلى أن مشاركة البحرين تأتي في إطار التحالف العربي إيماناً منها بأهمية التضامن والتعاون العربي المشترك لحماية المنطقة العربية وشعوبها من الأطماع والتدخلات الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى حل الأزمة في اليمن من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وتنفيذ قرار مجلس الأمن، والالتزام بمخرجات حوار التوافق الوطني اليمني.