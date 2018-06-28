أربيل أول مدينة «منزوعة السلاح» قريباً

المصدر: بغداد - عراق احمد

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، أن عاصمة كردستان ستكون منزوعة السلاح قريباً، مؤكدا أن مركز المحافظة يتمتع بأمان واستقرار تام.

وقال مدير الشرطة اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، إن «أربيل آمنة ومستقرة، وما حدث خلال الأيام الماضية كان على خلفية مشاكل اجتماعية، ويجب أن نتعاون جميعنا للحد منها وإنهائها»، مردفا بالقول «لن نسمح من الآن وصاعدا لأي مسؤول أو عشيرة فلانية أو زعيم عشيرة فلاني بحمل وحيازة السلاح، وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مهما تكن مكانتهم الاجتماعية أو مناصبهم».

وأضاف إن «المديرية قررت منع حمل السلاح لمنتسبيها، وعناصرها، خارج الدوام الرسمي»، مشيرا إلى أن «شرطة أربيل وبالتعاون مع السلطات المحلية سيبذلان الجهود لمنع حمل وحيازة السلاح لأي مسؤول وعلى الجهات والأطراف السياسية التعاون».