المالكي يسعى لتحالف مع «سائرون»

المصدر: بغداد - عراق أحمد

ذكرت مصادر سياسية وإعلامية، ان ائتلاف دولة القانون كلف القيادي في حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق، محمد شياع السوداني، للتفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من اجل الدخول بتحالف الكتلة الأكبر.

وأشارت المصادر، إلى أن ائتلاف دولة القانون اضطر إلى تكليف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني للتفاوض مع ائتلاف سائرون، وهو رأس الهرم لتحالف يضم ائتلافات النصر والفتح والحكمة وأطرافا أخرى.

وبينت أن «الائتلاف الذي يترأسه نوري المالكي يسعى إلى الدخول في التحالف الذي بدأ يقترب من تخطي الحاجز المطلوب للكتلة الأكبر، إلا أن زعيم التيار الصدري، يرفض دخوله بصورته الحالية، وفي أحدث موقف رفض الزعيم الصدري وساطة للقاء يجمعه بزعيم دولة القانون نوري المالكي». وأكدت المصادر وجود وساطة داخلية لدخول المالكي إلى التحالف الجديد، إلا أن كتلة سائرون رفضت التفاوض بشكل مباشر.