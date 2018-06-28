السيسي: مصر تتعامل مع أزمات المنطقة وفق مبدأ الحلول السياسية

المصدر: القاهرة - البيان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تتعامل مع أزمات المنطقة وفق مبدأ راسخ إطاره التوصل إلى حل سياسي بالتوازي مع دعم المؤسسات الوطنية.

ومحدداته عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، وكذا احترام إرادة الشعوب ودعم الجيوش الوطنية التي تعد المسؤول الأول عن حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، أمس، تشن مينار، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وعدد من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أشاد بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين وارتقائها حالياً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات، وكذلك التنسيق القائم بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى اهتمام مصر بمواصلة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكداً سيادته الحرص على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، لاسيما على ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه، فضلاً عن الاستقرار الأمني الذي يسود مصر حالياً.

وأضاف الناطق الرسمي أن مينار أكد تقدير بلاده الكبير لدور مصر المحوري في الشرق الأوسط ودعمها لجهودها في إرساء دعائم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة، مثمناً المستوى المتميز من التشاور والتنسيق بين مصر والصين، والذي يعكسه حجم ومستوى الزيارات المتبادلة بين الجانبين.