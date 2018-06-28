العاهل الأردني يتلقى جائزة تمبلتون لجهوده في حماية القدس

المصدر: عمّان - د.ب.أ

تلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني جائزة تمبلتون للعام 2018، حسبما أعلنت المؤسسة في بيان صدر عنها، أمس، وواصفته بأنه «مستمر منذ توليه مسؤولياته ملكاً للأردن ببذل جهود تحقيق الوئام داخل الإسلام وبين الإسلام وغيره من الأديان».

وتُمنح الجائزة، بحسب القائمين عليها، تقديراً لأشخاص يقدمون إسهامات مبدعة وجديدة في مجال الأديان، مثل الأعمال الخيرية، أو إنشاء منظمات فكرية تثري الجانب الروحي، أو المساهمة بشكل بناء عبر وسائل الإعلام في الحوارات المتعلقة بالدين والقيم الإنسانية الإيجابية.

وأعلنت مؤسسة تمبلتون أنها ستنظم فعالية لتسليم الجائزة للعاهل الأردني والاحتفال بجهوده وإنجازاته في 13 نوفمبر المقبل في واشنطن.

من جهته، عبر العاهل الأردني عن تقديره لمنحه جائزة تمبلتون في فيديو نشرته مؤسسة تمبلتون على موقعها الإلكتروني، قائلاً: «تحمل هذه الجائزة قيمة مميزة بنظري؛ فهي بمثابة بادرة صداقة نحو كل من يعملون من أجل نشر التسامح والاحترام المتبادل من إخواني وأخواتي الأردنيين، مسلمين ومسيحيين، و 8. 1 مليار مسلم ومسلمة حول العالم الذين يقومون بدور حيوي وفاعل في تحقيق الازدهار والمستقبل المشرق للإنسانية».

وتأسست الجائزة عام 1972 بمبادرة من رجل الأعمال الأميركي البريطاني الراحل السير جون تمبلتون، الذي نشط في مجال الأعمال الخيرية والاهتمام بالفكر والفلسفة الدينية. وتدير الجائزة مؤسسة تمبلتون التي تتخذ من مدينة كونشوهوكين في ولاية بنسلفانيا الأميركية مقراً لها.

ومنحت جائزة تمبلتون منذ انطلاقها لـ47 شخصية عالمية من علماء وفلاسفة وشخصيات قيادية إصلاحية، من أبرزهم الأم تريزا في العام 1973، والدالاي لاما في العام 2012، والقس ديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق في العام 2013.