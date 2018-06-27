الجيش اليمنى يسيطر على مواقع استراتيجية في تعز ولحج

المصدر: وام

بدعم وإسناد من قوات ومقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .. سيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة على مواقع استراتيجية من قبضة المليشيات الحوثية الموالية لإيران في جبهات حيفان وطور الباحة مع التقدم الميداني في جبهة القبيطة بمحافظتي تعز ولحج في عمليات عسكرية نوعية ومباغتة دمرت تحصينات ودفاعات الميليشيات وأربكت صفوفها.

وتمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة مسنودة من قيادة التحالف العربي في عدن من تحرير جبل الحلقوم الإستراتيجي في جبهة حيفان جنوب تعز إضافة إلى تحرير جبال الكرب وسبيت والركيزة في جبهة طور الباحة فيما تشهد جبهة القبيطة الواقعة شمال لحج تقدم القوات باتجاه جبل جالس لتحريره من قبضة الميليشيات لتتلقى بذلك الميليشيات ضربات موجعة في مختلف الجبهات أفقدتها القدرة على التمركز والثبات ميدانيا.

وشنت قوات الجيش اليمني والمقاومة هجوما نوعيا على مواقع الحوثيين أسفر عن مصرع 26 عنصرا حوثيا إثر المواجهات وغارات مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الميليشيات التي تتخذها نقاط لإيصال تعزيزاتها العسكرية والدفع بمسلحيها إلى جبهاتها المنهارة.

وبتحرير جبال الكرب وسبيت والركيزة تكون القوات الجيش اليمني والمقاومة قد فرضت سيطرتها على عدد كبير من قرى ومناطق مديرية طور الباحة الواقعة شمال لحج حيث تم العثور على أسلحة وذخائر في المواقع التي تم تحريرها وهروب عناصر الميليشيات الانقلابية منها.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة تقدمها نحو معاقل ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة وتضييق الخناق على الإنقلابيين ومحاصرتهم في مختلف الجبهات.