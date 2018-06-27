محكمة مصرية تحيل أوراق 6 متهمين بالإرهاب إلى المفتي

المصدر: د ب ا

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، وذلك بعد إدانتهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص شمال القاهرة، وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

ووفق موقع أخبار مصر اليوم الأربعاء، تضم قائمة المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي، إسلام محمد عابدين، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر أمين، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبدالرحمن مصطفى، ومحمد محمود أحمد.

وتضم قضية استهداف كمين شرطة الخصوص 12 متهماً، صدر قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي ضد 6 منهم فقط، فيما ذكرت التحقيقات أن المتهم الأول أسس وأنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية في 2016 على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

ودعت الجماعة الإرهابية لتكفير الحاكم وشرعت الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن ضم باقي المتهمين إليها وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.