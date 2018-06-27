توقع إعلان تحالف جديد بين المالكي والعامري

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون العراقي قصي السهيل، أن ائتلافه لن يوافق على مرشح مفروض لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن «هناك ملاحظات على رئيس الوزراء حيدر العبادي»، فيما كشف مصدر مطلع عن حصول تصدع في العلاقة بين زعيمي تحالف الفتح برئاسة هادي العامري والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عقب إعلان الأخير تحالفه مع العبادي من دون التشاور مع الفتح، ما دفع العامري إلى التهيئة لتحالف جديد مع ائتلاف دولة القانون. وقال السهيل : «حتى الآن لم نجد تحالفاً حقيقياً، وما تتمخض عنه اللقاءات هي تفاهمات وليست تحالفات بالمعنى الدقيق، حيث إن التحالف يستوجب وجود برنامج ونقاط محدد ورؤية لاستيعاب الآخرين، لذا فإن هذه اللقاءات ليست تحالفات حقيقية».

تفاهمات

وأشار إلى أن دولة القانون «كان السباق للبدء في التفاهمات، لأنه يفترض وجود برنامج يسعى إلى الأغلبية السياسية وتشمل كل أطياف الشعب لمن يؤمن بالعمل»، وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون لن يعلن عن تفاهماته، لأنه يرغب باستيعاب الآخرين، وفي كل الأحوال ما شهدته تداعيات العملية الانتخابية من تأثيرات سلبية جعلت الكل يتأخر».

تعقيد

وأكد أن «قضية رئيس الوزراء لم تعد محور اهتمام أساسي كما في السابق وفيها تعقيد كبير».

مضيفاً أن «الشيء الأكثر إيجابية أن معظم الكتل السياسية تبحث عن برنامج لإدارة الدولة والعمل السياسي».

شائعات

كشف مصدر أمني في كركوك، أمس تفاصيل حادثة مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بقرية الافتخار الكاكائية جنوب المحافظة.

وقال إن «مجموعة مسلحة من أهالي قرية الافتخار الواقعة جنوب غرب مركز قضاء داقوق، والتي تسكنها غالبية من الطائفة (الكاكائية) قاموا بالاعتداء على أحد المواطنين العراقيين. وأضاف المصدر أنه «نتيجة المشاجرة المسلحة، انتشرت شائعات داخل القرية بأن عصابات تنظيم داعش الإرهابية هاجمتها.