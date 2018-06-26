السيسي وغوتيريس يشيدان بمكتسبات وفرص المرأة السعودية

المصدر: عواصم - إبراهيم النهام، وكالات

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بمكتسبات المرأة السعودية، حيث عبرت أكثر من 200 سائقة سعودية وبحرينية جسر الملك فهد باتجاه البحرين والعكس، وذلك باليوم الأول من السماح للسيدات بالقيادة في المملكة العربية السعودية.

وبعد مرور يوم على بدء تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات في المملكة، جاء أول تعليق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل «تويتر».

وكتب السيسي: «أتابع باهتمام ما تحقق المرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية ممُثلة في جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تمكينها وحماية حقوقها»، حسب تعبيره.

ورأى السيسي أن القرارات الأخيرة في المملكة فيما يتعلق بالنساء في السعودية «دليل دامغ على إرادة حقيقية في الارتقاء بالمرأة، ودعمها من أجل تنمية مجتمعية».

بدوره، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بقرار السماح للنساء السعوديات بالقيادة، وعبّر عن أمله بأن تفتح هذه الخطوة المجال أمام المزيد من الفرص للمرأة السعودية في المملكة.

وأتت تصريحات غوتيريس في بيان نشره الناطق الرسمي باسمه، إذ أشاد بجهود النساء السعوديات بتحقيق إنجاز على المستوى القانوني. إلى ذلك، عبرت أكثر من 200 سائقة سعودية وبحرينية، جسر الملك فهد باتجاه البحرين والعكس، وذلك باليوم الأول من السماح للسيدات بالقيادة في المملكة العربية السعودية. وشهدت شوارع المنامة، وللمرة الأولى، سيارات تحمل اللوحات السعودية، تقودها سيدات، حيث رفع البعض منهن الأعلام السعودية والبحرينية ابتهاجا.