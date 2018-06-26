مقتل وأسر 15 من عناصر «حزب الله» الإرهابي في اليمن

المصدر: ■ الرياض - وام

في دلائل ميدانية جديدة تؤكد دور إيران التخريبي في اليمن وتدخلها في المنطقة من خلال أذرعها الإرهابية، أكد التحالف العربي أنه جرى خلال الساعات الأخيرة في محور صعدة استهداف 41 عنصراً إرهابياً بعقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم، من بينهم 8 عناصر من حزب الله الإرهابي (قائد و7 عناصر إرهابية)، موضحاً أنه تمت إزالة أكثر من 600 ألف لغم داخل الأراضي اليمنية، في وقت تمكن الجيش اليمني في عملية نوعية باسم «قطع رأس الأفعى» من أسر قيادي حوثي بارز ومعه 7 خبراء من ميليشيات حزب الله في مديرية الملاحيط.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، استمرار الجهود السياسية لحل الأزمة في اليمن من خلال ‏المبعوث الأممي مارتن غريفث، مرحباً بالبيان الصادر من غريفيث، ومؤكداً دعم قيادة التحالف للجهود كافة للوصول إلى حل سياسي، مشيراً إلى تعنت الميليشيا الحوثية وعرقلتها لإيجاد حلول سياسية.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة الذي عُقد أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض إلى مؤتمر وزراء الإعلام لدول التحالف الهادف إلى تنسيق الجهود كافة في العمل الإعلامي وتحقيق أعلى درجات التواصل، كذلك دحض الادعاءات والافتراءات والأكاذيب لميليشيا الحوثي في الإعلام وتضليل الشعب اليمني وجرهم إلى ميدان المعركة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي أن زيارة وفد من قيادة القوات المشتركة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تبادل الأفكار والآراء وشرح الوضع الحالي في اليمن، حيث تم الاتفاق على المحاور التي تم التطرق لها كافة، التي تشمل المحاور السياسية والعمليات العسكرية والجهود الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، إلى جانب دعم جهود ‏المبعوث الأممي لليمن.

وعن الجانب العسكري قال المالكي إنه تم التطرق خلال الزيارة إلى العمليات العسكرية الحالية في اليمن على المحاور كافة لتحرير الأراضي اليمنية.. مؤكداً أن الجميع يتفق على أن العمليات العسكرية لها هدف وهو الضغط على الميليشيا الحوثية والجلوس على طاولة الحوار مع احترام التحالف للقانون الدولي والإنساني وتطبيق قواعده العرفية في الاستهداف.. وفي الجانب الإنساني تم التطرق إلى تعطيل الميليشيا الحوثية لتحرك القوافل الإنسانية والعاملين الأمميين والمنظمات الأممية في الداخل اليمني، مشيراً إلى ما تم تقديمه من التحالف من جهود إنسانية من ضمنها العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

دعم سخي

وأشار إلى مشاركة وفد من قوات التحالف في الاجتماع السنوي لمجلس الاقتصاد الاجتماعي في الأمم المتحدة، إذ أعربت الأمم المتحدة عن تقديرها لما تم تقديمه من التحالف من دعم سخي بمقدار 930 مليون دولار.

وفيما يخص العمليات الإنسانية أشار إلى أنه لا تزال المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية والبرية بعدد 22 منفذاً إغاثياً تعمل بالطاقة الاستيعابية لدخول المواد اللازمة، وكذلك المواد الإغاثية للمنظمات الأممية والمنظمات الدولية.. مؤكداً استمرار التحالف في إصدار التصاريح للطلبات الواردة التي تحمل الواردات والمواد اللازمة أو الإغاثية والإنسانية، مشيراً إلى أن عدد التصاريح الجوية والبرية والبحرية التي مُنحت بلغت أكثر من 25 ألفاً.

انتهاكات الحوثي

وتطرّق المالكي إلى الانتهاكات الحوثية في الداخل اليمني، مبيناً أنه لا تزال مدينة صعدة وشمال عمران يتعرضان للصواريخ البالستية والأسلحة المهربة من النظام الإيراني لتهديد الداخل اليمني كذلك جيران اليمن والأمن الإقليمي والدولي.. مشيراً إلى أن عدد الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها خلال الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجاري 3 صواريخ آخرها صاروخان.

مؤكداً استمرار التحالف واستمرار المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

وعن التقدم الذي حققه الجيش اليمني مدعوماً بالتحالف في محور صعدة أوضح المالكي أنه جرى خلال الساعات الأخيرة استهداف 41 عنصراً إرهابياً بعقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم، من بينهم 8 عناصر من حزب الله الإرهابي (قائد و7 عناصر إرهابية)، وفي محور البيضاء نفذت القوات الشرعية عملية تمكنت من خلالها من السيطرة على البرحة في جبل ظهر بالكامل، ونتج عنها قتل عدد من أفراد العدو ومقتل القيادي أحمد الجويدي.. فيما نفذت القوات الشرعية في محور البيضاء بجبهة القندة عمليات تعرضية على مواقع العدو، وتمت السيطرة على القندة والسوداء وقرية العصر.. كما تم في محور الساحل الغربي السيطرة للجيش اليمني والمقاومة الشعبية على المناطق في كيلو 16 بقطع خط صنعاء، وتم تطهير المطار من الجهة الغربية والشرقية وتبقى جزء بسيط من شمال المطار يتواجد فيه العدو وتقوم قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بعمليات التطهير وتدمير التحصينات الحوثية..

وفي محور تعز «جبهة القصر» استهدفت دبابة تابعة للشرعية تحركات العدو ونتج عنها مقتل 5 من العناصر الحوثية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي لا تزال تقوم بزراعة الألغام في المناطق التي تتراجع عنها، حيث تمت إزالة أكثر من 600 ألف لغم داخل الأراضي اليمنية.. مشيراً إلى أنه تم إطلاق مشروع لإزالة الألغام من داخل الأراضي اليمنية بمبلغ 40 مليون دولار.

ثم استعرض المالكي كمية الألغام التي قامت الفرق الهندسية بدعم من قوات التحالف بإزالتها من المناطق التي تم تحريرها.. كما تطرق إلى عدد الصواريخ البالستية والقذائف التي أطلقت على المملكة حتى 25 يونيو الجاري إذ بلغ عدد الصواريخ 155 صاروخاً فيما بلغ عدد المقذوفات 66,321 مقذوفاً كما تطرق إلى جملة من العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف المشتركة ضد أهداف لميليشيا الحوثي.

عملية نوعية

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني القبض على قيادي بارز في ميليشيا الحوثي ومعه 7 خبراء من ميليشيات حزب الله الإرهابي في مديرية الملاحيط جنوب غربي صعدة.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة اللواء عبدالكريم السدعي أن قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر قيادي حوثي مع 7 خبراء عسكريين من ميليشيات حزب الله خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيط ضمن عملية قطع رأس الأفعى.

إغاثة سعودية مستمرة

أكد الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أنه تم إطلاق 12 شاحنة إغاثة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من منفذ الوديعة متجهة إلى الحديدة.. مشيراً إلى أن عدد المستفيدين في الداخل اليمني سواءً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو سيطرة الحكومة الشرعية بلغ قرابة 5 ملايين مستفيد.