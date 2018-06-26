السعودية تطلق مشروعاً ضخماً لنزع الألغام في اليمن

المصدر: الرياض - وام

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في الرياض المشروع السعودي الضخم لنزع الألغام في اليمن «مسام».

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة أن تكلفة المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» 40 مليون دولار، وسيكون المشروع لمدة عام على خمس مراحل تبدأ بالتجهيز والتدريب وإعداد الفرق الميدانية لنزع الألغام ثم الانتشار في الميدان ونقل الخبرة للكوادر اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الربيعة أن الهدف من المشروع الديمومة وأن يخلف وراءه خبرات يمنية للمساعدة والتمكين في الاستمرار في نزع الألغام لتصبح اليمن أرضًا بلا ألغام، لافتاً إلى أن المشروع سيعمل بشراكة على أرض الميدان مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام إذ سيكون خير من يعاون الشعب اليمني في نزع الألغام التي أصبحت تمثل كارثة إنسانية في اليمن.

وأشار الربيعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بالرياض عقب حفل تدشين مشروع «مسام» إلى أن العمل الإنساني يمثل أولوية قصوى للمملكة في كل المناطق التي تم تحريرها، موضحًا أنه تم إطلاق جسر بري سعودي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل المحتاجين في محافظة الحديدة كما سينطلق جسر جوي من الرياض للحديدة اليوم الثلاثاء وتسيير عدد من السفن التي تستعد للانطلاق من جازان، مؤكداً في الوقت ذاته حرص المملكة العربية السعودية على اليمن وأهله والرفع عن معاناتهم.