سيّدة سعودية تقاضي كذب «الجزيرة»

المصدر: Ⅶالرياض - وكالات

قالت سيدة الأعمال السعودية نوف عبدالعزيز الغامدي، إنّها رفعت دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة، بعد أن بثت خبراً كاذباً حول اعتقال الجهات الحكومية لها. ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الغامدي، التي تعمل مستشارة في التنمية الاقتصادية، قولها إن «القناة أذاعت خبراً يفيد بأن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية اعتقلت ناشطة تدعى نوف بنت عبدالعزيز، ووضعت صوراً شخصية خاصة بها حصلت عليها من محرك البحث غوغل ونشرت الخبر والصورة».

وتابعت: «وكعادتها كررت البث والنشر ووضع صورة سيدة الأعمال مخادعة نفسها ومشاهديها ومتابعيها بأنّ صاحبة الصورة هي من اعتقلت، وبطبيعة الحال جاء أذنابها وكرروا الخبر والصورة».‬

تلفيق وإساءة

وأكدت الغامدي أن القناة تعمدت الإثارة كعادتها وديدنها الحقير، الذي يهدف إلى التشويه والإساءة للمملكة العربية السعودية، سواء بشكل مباشر أو من خلالي، حيث بثت عبر أثيرها الكاذب والمخادع التلفيق والإساءة والاتهام. وأضافت الغامدي: «ما تم نشره أساء لوطني بداية وهو الأهم، وأساء لي شخصيا وتسبب في تشويه صورتي وسمعتي كسيدة سعودية، كما كبّدني خسائر فادحة وخسارة معنوية ومادية واجتماعية، لا سيّما أنني نشطة إعلامياً ككاتبة اقتصادية وكسيدة أعمال فقد استعانوا بصورتي».

وأشارت سيدة الأعمال السعودية إلى أن الأدهى من ذلك قيام بعض المواقع الإيرانية بتداول الخبر باسمها كاملاً وبصورتها الشخصية لتؤكد خبر الاعتقال دون تحري للحقائق، لا سيّما أنّ لها تقارير صحافية سابقة تحدثت فيها عن الإعلام القطري المضلل.

إجراءات قانونية

وأكدت الغامدي أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية وتصعيد الموضوع أمام الجهات القضائية والحقوقية، وكذلك تصعيد الأمر إعلامياً وفضح قنوات الكذب والخداع أمام جميع المواطنين السعوديين وغير المواطنين، وفي جميع القنوات الإعلامية النزيهة لكي يعرف أن هذه القنوات بنيت على باطل. ‬وتعهدت بأن تفضح هذه القناة ومن يطبل لها بقوة الدين ثم الوطن وولاة الأمر.

وشدّدت الغامدي على عدم السماح بدورنا كسيدات سعوديات لمثل هذا الإعلام المشوه، أن يضلل أو يدلس الحقائق وهذا حق من حقوق هذا الوطن الغالي علينا، وما حدث معي من قبل هذه القناة هو من سلسلة الكذب والتضليل التي يتبناها الإعلام القطري لتشويه صورة هذا الوطن ومحاربته من الداخل بنشر أخبار مضللة غير صحيحة، من خلال إعلام كاذب لا يتقصى الحقائق، بل يتصيد الأخبار الكاذبة.