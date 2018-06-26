الحوثي ينهب حواجز السفارات

المصدر: صنعاء،الحديدة - وكالات

في محاولة لتعزيز صفوفها في الحديدة، نهبت ميليشيا الحوثي الحواجز الخرسانية في محيط السفارات الأجنبية في صنعاء، ونقلتها إلى الحديدة لاستخدامها متاريس هناك. أقدم الحوثيون على نهب الحواجز الخرسانية التي تحيط بالسفارات في صنعاء.

وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 30 شاحنة وصلت إلى الحديدة محملة بالقطع الخرسانية المنهوبة، حيث بدأت ميليشيات الحوثي الإيرانية بوضعها في الشوارع والتمترس خلفها.

وفي انتهاكاتها المستمرة، أمرت ميليشيا الحوثي شركات الهاتف الجوال العاملة في اليمن بقطع خدمات الإنترنت عن مدينة الحديدة، ومعظم مديريات المحافظة، البالغ عددها 26 مديرية.

وأكد سكان محليون أن خدمة الإنترنت انقطعت منذ مساء أول من أمس عن معظم أحياء المدينة والمديريات الواقعة جنوب المحافظة، وهي المناطق التي تشهد مواجهات وتقدماً لقوات الجيش اليمني والمقاومة وتراجع الميليشيا منها.

وأفادت مصادر محلية في مدينة الحديدة أن ميليشيا الحوثي شنت منذ مساء أول من أمس حملة اعتقالات واسعة في أوساط الشباب داخل الأحياء السكنية.