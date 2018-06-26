مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشن حملة اعتقالات

المصدر: Ⅶرام الله- وكالات

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان فلسطينيون، إن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من باب المغاربة، مروراً من أمام الجامع القبلي والساحة الأمامية للمصلى المرواني، قبل الوصول إلى منطقة باب الرحمة، فضلاً عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة، قبل الانطلاق والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة. كما اقتحم وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي ايلي كوهين، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت الفلسطينيين من الوصول للحرم، وأعاقت دخول المصلين والزوار، وشددت من إجراءاتها تحضيراً لزيارته.

وبيّن مدير عام لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان، أن قوات الاحتلال منعت عمل طواقم لجنة إعمار الخليل في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل استفزاز جنود الاحتلال والمستوطنين للعمال والمواطنين والزوار والمصلين في محيط الحرم. واستنكر مدير الحرم ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة، اقتحام كوهين للحرم الإبراهيمي. وأكد أن اقتحامه للقسم المغتصب من مسجد الحرم، برفقة جنود الاحتلال، يندرج في إطار محاولاتهم تهويد الحرم الشريف والبلدة القديمة في الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال، 16 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وأحالتهم إلى التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال.