تركي المالكي: ميليشيات الحوثي لا تزال تجند الأطفال بالقوة

المصدر: وكالات

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي أنه يجب ممارسة ضغط دولي على ميليشيات الحوثي للجلوس على طاولة الحوار مشيرا إلى أن الميليشيات لا تزال تجند الأطفال بالقوة.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تتعمد إعاقة الجهود الإنسانية، مشيرا إلى أن المنافذ الجوية والبحرية والبرية تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا انه تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن.

وأوضح إن القوات الموالية للشرعية تسيطر على عدد من المحاور في البيضاء، وتواصل بسط سيطرتها على عدد من مناطق العمليات في عدة جبهات.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال مستمرة في زراعة الألغام بغية إلحاق الأذى بالمدنيين، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل السفن التي تحمل مواد نفطية لمنعها من دخول ميناء الحديدة.

واضاف إن العمليات الإنسانية بدأت منذ اليوم الأول مترافقة مع العمل السياسي وستبقى مستمرة من قوات التحالف بما فيها نزع الألغام.