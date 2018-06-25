مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً بالضفة

المصدر: وام

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم مجددا المسجد الأقصى المبارك بحماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من باب المغاربة مرورا من أمام الجامع القبلي والساحة الأمامية للمصلى المرواني قبل الوصول إلى منطقة باب الرحمة .. فضلا عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة قبل الانطلاق والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة.

من جهة أخرى أوقفت قوات الاحتلال مزارعا داخل المسجد الأقصى المبارك واقتادته خارج المسجد من جهة باب حطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 16 مواطنا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأحالتهم إلى التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال.