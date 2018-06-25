غارات إسرائيلية على غزة وشهيد متأثراً بإصابته

المصدر: غزة - وكالات

استشهد فلسطيني فجر أمس، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضي في جنوبي القطاع، في حين شنت طائرات إسرائيلية غارات على القطاع، من دون وقوع إصابات.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن «أسامة خليل أبو خاطر (29 عاماً)، استشهد متأثراً بجروح أصيب بها في البطن، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس يوم الجمعة الماضي».

وبذلك، يرتفع إلى 134، عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أواخر مارس الماضي.

في الأثناء، وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع استهدفت موقع تدريب لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وأرضاً خالية وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر ذاتها، أن غارة ثالثة استهدفت دراجة نارية لشبان بعد إطلاقهم طائرات ورقية بذيول مشتعلة باتجاه الجانب الإسرائيلي، من الحدود مع القطاع. وأدت الغارات، بحسب المصادر، إلى أضرار مادية من دون وقوع إصابات.