الجامعة العربية تحذّر من سعي الاحتلال لمحو هوية طلاب القدس

المصدر: القاهرة - وام

حذرت جامعة الدول العربية من سعي إسرائيل لاستهداف المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة وفرض المنهج الإسرائيلي لمحو الهوية العربية وإذابة المجتمع المقدسي في الإسرائيلي والحيلولة دون إنشاء المدارس الفلسطينية أو ترميمها.

وقال الأمين المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي - في كلمة الجامعة في افتتاح الدورة الـ78 لمجلس الشئون التربوية لأبناء دولة فلسطين أمس - إن إسرائيل تعمل على ضرب عناصر العملية التعليمية في فلسطين برمتها ممثلة في المعلم والطالب والمنهاج مشيرا إلى أنها في قطاع غزة على سبيل المثال تعطل جهود إعادة إعمار المؤسسات التعليمية وتحرم الطلاب من الالتحاق بالتعليم في الضفة العربية.

وأضاف إن الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه المتمسك بحقوقه يدرك أن التعليم له دوره في بناء المؤسسات والدولة الفلسطينية، وهو العامل الرئيسي في الصمود أمام انتهاكات الاحتلال.

وأوضح أن هناك تحديات غير مسبوقة تواجه القضية الفلسطينية في ظل ما يتم تداوله عن صفقة القرن ونقل السفارة الأميركية للقدس مرورا بتخفيض مساهمات الولايات المتحدة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» واستخدام الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى تصاعد سياسة السلطات الإسرائيلية في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني عبر الاستيطان والتهويد واستهداف المقدسات تحت حماية قوات الاحتلال وتقويض حريات المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم في الأراضي المقدسة.. ولفت إلى معاناة التجمعات البدوية بالقرب من القدس وآخرها التجمعات البدوية في الخان الأحمر بالقدس التي تم تفكيكها.

ودعا أبوعلي إلى وقفة دولية حازمة وحاسمة في ظل خطورة الموقف على الأمن والاستقرار في المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني.. وشدد على أن هذه الممارسات لن تثني عزيمة الشعب الفلسطيني الذي يصر على تحقيق مزيد من النجاحات وبناء تجربة رائدة في المنطقة في مجال التعليم. ووجه التحية للشعب الفلسطيني لإصراره على الحفاظ على مسيرته التعليمية.. مؤكدا أهمية هذا الاجتماع لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

من جانبها، أكدت حنان حسن مفتاح مدير عام العلاقات الثقافية والوافدين بوزارة التربية والتعليم رئيس وفد مصر.. الدعم المصري للقضية الفلسطينية والعملية التعليمية للطلاب الفلسطينيين داعية إلى مزيد من الجهد لدعم تلك العملية نظرا لما يتعرض له الفلسطينيون من استهداف مباشر لتدمير المدارس والبرامج التعليمية.