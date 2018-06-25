الأمير ويليام يصل إلى الأردن مفتتحاً جولة في المنطقة

المصدر: عمّان - وكالات

وصل الأمير البريطاني ويليام، نجل وليّ العهد البريطاني الأمير تشارلز، إلى الأردن أمس في مستهل جولة تاريخية في الشرق الأوسط تشمل أيضاً الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان في استقباله بمطار ماركا شمال شرقي عمّان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله. ومن المقرر أن يزور ويليام في وقت لاحق «فاب لاب»، وهي مبادرة لدعم روّاد الأعمال من الشباب.

كما سيزور دوق كامبردج غداً مدينة جرش التاريخية (نحو 48 كيلومتراً شمالي عمّان)، حيث من المتوقع أن يلتقي مجموعة من الشباب الأردنيين واللاجئين السوريين في إطار برنامج يدعمه صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وتمثل جولة ويليام أول زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية يقوم بها أحد أفراد العائلة البريطانية المالكة باسم الحكومة.