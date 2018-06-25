صندوق قطر السيادي يخسر ملايين الدولارات في أستراليا

المصدر: سيدني - وكالات

أعلنت شركة مزارع أسترالية مملوكة لصندوق الثروة السيادي القطري، أنها تكبدت خسائر بقيمة ملايين الدولارات، ما أدى لتراجع قيمة أصولها. وقال موقع صحيفة «فايننشال ريفيو» الأسترالية، إن شركة «حصاد أستراليا» والشركة التي تديرها، المملوكتين لصندوق جهاز قطر للاستثمار تكبدتا خسائر بلغت مجتمعة 16 مليون دولار.

وأشارت إلى أن «حصاد»، التي أنشأت تدريجياً محفظة استثمار رئيسة من الممتلكات الريفية في جميع أنحاء أستراليا بعد الأزمة المالية، لا تزال لديها 9 حيازات ريفية رئيسة في أستراليا، على الرغم أنها تحركت لبيع جزء كبير من محفظتها الزراعية الأسترالية بقيمة 80 مليون دولار.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «حصاد»، جون ماككيلوب، الخسائر، وقال إنها جاءت جزئياً نتيجة المراجعة الاستراتيجية للشركة.

وقال ماككيلوب: «أدت المراجعة الاستراتيجية إلى إنشاء أقسام لتجارة اللحوم والحبوب في الشركة كطريقة لتنويع الأرباح بعيداً عن الإنتاج الأولي فقط».

وسجلت شركة حصاد أستراليا خسارة بقيمة 5.2 ملايين دولار لفترة 12 شهراً حتى ديسمبر، بعد خسارة 13.4 مليون دولار عن الفترة نفسها. وتراجعت قيمة أصول الشركة بقيمة 430.1 مليون دولار، لتتراجع عن 445.2 مليون دولار في الفترة المماثلة السابقة.وسجلت الشركة إجمالي أصول بقيمة 430.1 مليون دولار، لتتراجع عن 445.2 مليون دولار في الفترة المماثلة السابقة، ولديها قرض بقيمة 248.5 مليون دولار من «حصاد فوودز».

بشكل منفصل، أعلنت شركة عمليات حصاد أستراليا عن خسارة بقيمة 11.7 مليون دولار في السنة، مقابل خسارة قدرها 2.6 مليون دولار في الفترة المماثلة السابقة، وإجمالي الأصول 128 مليون دولار مقارنة بـ 115 مليون دولار.