هادي يترأس اجتماعاً لقيادات محافظة الحديدة

المصدر: عدن ـ البيان

ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتماعاً للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الحديدة بحضور المحافظ الحسن الطاهر، لمناقشة جملة من القضايا المتصلة بالشأن الوطني على كافة المستويات.

واستعرض اللقاء النجاحات والانتصارات المتوالية التي يسطرها الجيش المقاومة الشعبية بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات لتحرير الحديدة وهو ما بات وشيكاً ليستعيد أبناء تهامة أنفاسهم ووضع حد لميليشيا الظلام والكهنوت.

وأكد الرئيس هادي على أهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل قيادة المحافظة ومديري الخدمات الأساسية بالتعاون مع المواطن وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة على المستوى الميداني واللوجستي والإغاثي والصحي وغيرها، مشيداً في هذا الصدد بدعم الأشقاء المقدم على المستوى الإغاثي والإنساني.

احتياجات الحديدة وقدم المحافظ ووكيل المحافظة ومدير أمن المحافظة إيجازاً عن أوضاع المحافظة واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على مستوى تطبيع الحياة وتلبية الاحتياجات العاجلة لأبنائها، واضعين جملة من المتطلبات العاجلة التي وجه الرئيس بتذليلها ومنها صرف المرتبات وغيرها من المواضيع الملحة.

كما قدم الوزراء صوراً موجزة عن أوجه نشاطهم لدعم الحديدة على طريق تطهيرها كاملة، حيث لفت وزير الإدارة المحلية إلى الجهود المبذولة لتأمين الإغاثة والإيواء لكافة مناطق الساحل الغربي بدعم من مركز الملك سلمان والأشقاء في الإمارات والمنظمات الدولية وقال إن الأمور تمشي بكفاءة وسلاسة دون أي عوائق أو منغصات تذكر.