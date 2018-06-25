«مؤسسة دبي للإعلام» تطلق برنامج «اليمن زلزال المريبين»

المصدر: دبي - البيان

مواكبة للتطورات التي تحدث على الأرض في اليمن حالياً، وإظهاراً للانتصارات التي تتحقق هناك، أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، عن إنتاج برنامج أسبوعي يواكب سير المعارك والأحداث المتوالية، وذلك ابتداء من اليوم الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، على شاشة تلفزيون دبي، وذلك بعد أن تم اعتماد عنوان البرنامج الجديد «اليمن زلزال المريبين»، من قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تحمل عنوان (بن زايد وبن سلمان)، والتي يقول في أحد أبياتها: (منْ حَربهُمْ صابْ المريبينْ زلزالْ/‏ في يومْ كونٍ عَ المعادي مِوَقَّدْ).

وأكد أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، التزام كافة إعلاميي المؤسسة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية، بالتوجهات العليا للحكومة الرشيدة، والتي تنطلق دائماً من الشعور العالي بالمسؤولية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي والعالم العربي، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أهمية وسائل الإعلام في كشف الحقائق، والبحث عن الحقيقة وتقديمها للجمهور، دون أي أجندات أو اعتبارات أخرى، وذلك من منطلق الرسالة السامية للإعلام في هذا المجال.

محاور أساسية

من جهته، تحدث علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، عن فكرة البرنامج الجديد، وهدفه في تسليط الضوء بشكل موسّع على تطورات الأحداث في اليمن، قائلاً إنه تم تقسيم كل حلقة من حلقات البرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسة، يتناول المحور الأول فيها الجانب الميداني العسكري، وأبرز الأحداث والتطورات العسكرية على كامل الأرض اليمنية.

فيما يختص المحور الثاني، بالجانب السياسي، ويتناول أبرز التطورات السياسية المتعلقة باليمن على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وتسليط الضوء بشكل دائم على دعم التحالف العربي للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، والتذكير بأن هدف العمليات العسكرية، هو الضغط على مليشيا الحوثي الإيرانية، للانصياع إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

الجانب الإنساني وأكد علي عبيد الهاملي، أن الجانب الإنساني سيأخذ حيزاً مهماً في محاور البرنامج الجديد، وذلك من خلال تسليط الضوء بشكل موسع على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية، والمبادرات الخيرية والتنموية في مختلف المحافظات والمناطق المحررة، والتركيز على الأوضاع الإنسانية المتدهورة، التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

يبث برنامج «اليمن زلزال المريبين»، على شاشة تلفزيون دبي، مساء كل اثنين، بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، الساعة: 06:05 بتوقيت غرينتش، والإعادة صباح الثلاثاء الساعة: 13:00، والأربعاء الساعة: 07:00 صباحاً، والسبت الساعة: 13:00 بتوقيت الإمارات.