قائد عسكري يمني لـ«البيان»: مطار الحديدة يوفّر جسراً جوياً للإغاثة

المصدر: ميدي - علي جعبور

قال قائد ركن عمليات الكتيبة الثانية في اللواء الثاني تهامة الرائد بهاء خليفة في تصريح خص به «البيان»: إن تحرير مطار الحديدة سيسهم في تغيير الوضع الإنساني المزري في المحافظة إلى الأفضل وبالذات المطار المدني الذي يمثل الحلقة الأقوى مستقبلياً بعد تحرير المدينة، مؤكداً عزم الحكومة الشرعية على تشغيله في القريب العاجل.

قطع الشريان

وأشار إلى أهميته الاستراتيجية والعسكرية الكبيرة التي جعلت القوات المشتركة تبدأ بتحريره أولاً في العملية الجارية لتحرير المدينة ومينائها، والتي ستقطع آخر شرايين ميليشيا الحوثي الإيرانية. وأضاف خليفة: يقع مطار الحديدة جنوب المدينة، ويبعد أقل من 10 كيلومترات فقط عن مينائها الاستراتيجي، ثاني أكبر موانئ اليمن، والشريان الوحيد المتبقي بأيدي الميليشيا لتهريب السلاح الإيراني وإطالة أمد الحرب من خلال حصولها على عائدات مالية كبيرة وزيادة المعاناة الإنسانية بنهب الإغاثة، وتهديد الملاحة الدولية.

لافتاً إلا أن نجاح المقاومة اليمنية المشتركة في تحريرمطار الحديدة من ثلاثة محاور سيساهم في تحرير المدينة بأكملها في حين لجأت الميليشيا على وقع تهاويها الكبير إلى زرع ألغام كثيفة والاحتماء بالمواطنين لاستخدامهم دروعاً بشرية في محاولة لتأخير تحرير المدينة. وأضاف: بجوار مطار الحديدة أحد أكبر المطارات اليمنية ماهو أهم، حيث توجد قاعدة جوية عسكرية، كانت تتمركز فيها ألوية دفاع جوية عدة، قبل أن يحولها الحوثيون إلى معسكرات لعناصرهم.

آخر الأوراق

وأضاف الرائد بهاء خليفة أنه بتحرير مطار الحديدة، يتم السيطرة على (خط كيلو16) وهو الطريق الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء، وقطع إمدادات الميليشيا من هذا الطريق الحيوي وتضييق الخناق عليها وسط مدينة الحديدة ومينائها بالتوازي مع التقدم من المحاور الأخرى، وبذلك يكون قد تحقق هدف العملية العسكرية بانتزاع أهم وآخر أوراق القوة التي يستند إليها انقلاب الحوثيين.

وأكد خليفة أن جماعة الحوثي ليس لديها الرغبة في الحلول السياسية ولا تملك القرار في أية تسوية سياسية وما يفعلونه اليوم من تفخيخ وتلغيم في الطرقات وهدم الشوارع وحفر خنادق وكان آخرها اعتلاء قناصيهم أسطح المنازل، كل هذا يثبت أنهم جماعة دموية متعطشة للدماء لا تستطيع العيش دون مخاضات دموية، وأمثال هـؤلاء الشرذمة لا ينفع معهم سوى الحل العسكري الميداني، لافتاً إلى إعلان الحكومة اليمنية الشرعية عزمها إعادة تشغيل مطار الحديدة الدولي بعد استعادة السيطرة عليه وانتزاعه من قبضة الميليشيا الانقلابية.