الشرعية تحقق انتصارات جديدة في صعدة ولحج

المصدر: صنعاء - وكالات

سيطرت قوات الشرعية على مواقع عسكرية جديدة في معاقل مسلحي جماعة الحوثي، في محافظة صعدة. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش، مسنودة بالتحالف العربي، شنت هجوماً واسعاً على مواقع تابعة لمسلحي الحوثي في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وأفاد البيان أن «قوات الجيش مسنودة بالتحالف، وتمكنت من تحرير المواقع المطلة على الطريق الرئيس الدولي، الذي يربط مديرية رازح بالمملكة العربية السعودية»، كما سيطرت القوات اليمنية أيضاً، على مواقع الفخيضة وقرية المسيلة في المديرية ذاتها.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت خلال الأيام الماضية، سيطرتها على العديد من المواقع في صعدة، التي تعد المعقل الرئيس لجماعة الحوثي.

كما أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدماً ميدانياً جديداً في معاركه التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة لحج جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش، مسنودة من التحالف العربي، استعادت مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح.

وأضاف أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوبي مديرية القبيطة، في شمال لحج.