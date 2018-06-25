الحوثي يمنع سفن مساعدات من دخول ميناء الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

في وقت يكثف التحالف العربي عملياته الإنسانية لتجنيب ملايين اليمنيين شمالي البلاد كارثة إنسانية، تصرّ ميليشيات الحوثي على استغلال سيطرتها على ميناء الحديدة لمحاصرة المدنيين ومنع المواد الأولية عنهم.

وكشف التحالف العربي لدعم للشرعية باليمن النقاب عن أحدث جرائم الحوثي في هذا السياق، بإعلانه أن الميليشيا الموالية لإيران التي تحتل ميناء الحديدة تمنع دخول سفينتين لإفراغ شحنتيهما. وحسب التحالف، فإن الميليشيا تعطل وتمنع، منذ أكثر من شهرين، دخول السفينتين المحملتين مشتقات نفطية إلى الميناء، وتبقيهما في منطقة الانتظار.

ودأبت ميليشيا الحوثي على تعمد تعطيل ومنع دخول السفن التي تنقل مواد أولية وغذائية، في وقت يستمر التحالف في إصدار التصاريح للسفن المتوجه إلى ميناء الحديدة لمنع كارثة إنسانية.

وتؤكد الانتهاكات، التي تتنوع بين نهب المساعدات والبضائع، التي تصل ومنع دخول الســـفن، استهتار ميليشيات الحوثي الإيرانــية بحياة ملايين اليمنيين، الذي يمثل لهم ميناء الحديدة شريان حياة. ويسعى التحالف، في المقابل، إلى إعادة الميناء لدوره الطبيعي عبر تحريره من الميليشيا الإيرانية، وقد بدأ في هذا الإطار عملية عسكرية بموازاة عمـــلية إنسانية تتضمن جسوراً إنسانية عبر الجو والبحر والبر.