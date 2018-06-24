الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستيا

المصدر: ا ف ب

تمكن الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الاحد، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض .

وقالت قناة "الاخبارية" السعودية أن "قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت مساء الاحد في اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه من قِبل الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه السعودية، حيث تم تدميره في الرياض".

ومن المنتظر أن يصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن بيانا تفصيليا حول اطلاق الصاروخ الباليستي على العاصمة الرياض .

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية، بناء على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ،في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين قاموا بانقلاب في عام 2014 سيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.