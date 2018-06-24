المصدر: وام

تواصل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و بمشاركة إماراتية فاعلة جهودها الدؤوبة لتطبيع الحياة إلى المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن و تقديم كل أوجه الدعم لعمليات صيد الأسماك باعتبارها مصدر رزق رئيسيا لسكان هذه المناطق وذلك بالتوازي مع العمليات الرامية إلى تأمين ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يمثل شريان حياة لأبناء اليمن من خلال التقدم العسكري الجاري لتحريره من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران .

وتبذل قوات التحالف العربي جهدا مشتركا مع الصيادين و أبناء الساحل الغربي لإعادة بناء ما دمرته ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة من خلال تأهيل و إعادة افتتاح مركز صناعة القوارب و سوق السمك و مرافقه الخاصة بعمليات التعبئة و حفظ المنتجات السمكية تمهيدا لبيعها أو تصديرها ما يسهم في تأمين رزق مناسب لأبناء الساحل الغربي الذين حرمتهم منه الممارسات الإرهابية للحوثيين وعبثهم بمقدرات الشعب اليمني دون أي وازع.

ويعد " صيد الأسماك " المهنة الأساسية لسكان مناطق الساحل الغربي لليمن لذا يقوم التحالف العربي بمساعدة الصيادين في مختلف هذه المناطق من خلال تأهيل و افتتاح أسواق بيع الأسماك لمساعدتهم على العودة إلى البحر لكسب رزقهم و تأمين قوت يومهم و التطلع إلى مستقبل أفضل.

وتقوم قوات التحالف العربي بتأمين عملية الصيد في الساحل الغربي لليمن عبر المساهمة في إعادة تأهيل أسواق الأسماك و التي حظيت بترحيب كبير من جموع الصيادين.

و أكد عدد من الصيادين في الساحل الغربي لليمن أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وعقب تحرير مناطق واسعة في الساحل الغربي حرصت على دعم الصيادين و إعادة الحركة التجارية إلى الأسواق ما أسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

بدعم من #التحالف_العربي ..أسواق الأسماك في الساحل الغربي لليمن تستعيد نشاطها بعد أن عطلها الحوثيون https://t.co/emYblLJj3K#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pnjZaxHnKT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 24, 2018

وقال داود دوبلة مسؤول مركز الإنزال السمكي في مديرية الخوخة إنه وخلال فترة وجود ميليشيات الحوثي توقفت عملية صيد الأسماك بشكل كامل في الساحل الغربي وعانى الصيادون كثيرا من عدم قدرتهم على العمل و تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية وأسرهم .. وتوجه بالشكر لقوات التحالف العربي على هذا الدعم السخي الذي يتم من أجل إعتدة حركة الصيد إلى طبيعتها مرة آخرى.

وأضاف إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات التحالف العربي لإعادة حركة الصيد مرة آخرى إلى مناطق الساحل الغربي لليمن تحظى بترحيب كبير من جموع الصيادين خاصة وأنها توفر لهم الدعم الكامل لعمليات الصيد وتؤمن لهم مصدر رزق ثابتا مع عودة حركة الصيد.

وتوجه أحمد فتيني أحد الصيادين على الساحل الغربي لليمن بالشكر لقوات التحالف العربي في اليمن على تحريرهم من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران .. مشيرا إلى أنهم عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية إلى أن تمت عملية تحريرهم وعادت حركة البيع و الشراء لأسواق السمك إلى طبيعتها.

كانت قوات التحالف العربي قد استحدثت مؤخرا استمارات تسجيل للصيادين في الساحل الغربي لليمن تشمل بيانات شاملة وتفصيلية عنهم مع تنفيذ عملية الترقيم لقواربهم وصولا إلى إصدار تسجيل ملكيات قوارب الصيد للصيادين التي تخول لهم عملية الصيد.

