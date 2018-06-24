الجامعة العربية تحذر من سعي إسرائيل لفرض منهجها التعليمي على طلاب القدس

المصدر: وام

حذرت جامعة الدول العربية من سعي إسرائيل لاستهداف المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة و فرض المنهج الإسرائيلي لمحو الهوية العربية و إذابة المجتمع المقدسي في المجتمع الاسرائيلي و الحيلولة دون إنشاء المدارس الفلسطينية أو ترميمها.

وقال السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة - في كلمة الجامعة في افتتاح الدورة الـ78 لمجلس الشئون التربوية لأبناء دولة فلسطين صباح اليوم - إن إسرائيل تعمل على ضرب عناصر العملية التعليمية في فلسطين برمتها ممثلة في المعلم و الطالب و المنهاج مشيرا إلى أنها في قطاع غزة على سبيل المثال تعطل جهود إعادة إعمار المؤسسات التعليمية وتحرم الطلاب من الالتحاق بالتعليم في الضفة العربية.

وأضاف إن الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه المتمسك بحقوقه يدرك أن التعليم له دوره في بناء المؤسسات والدولة الفلسطينية، وهو العامل الرئيسي في الصمود أمام انتهاكات الاحتلال.

وأوضح أن هناك تحديات غير مسبوقة تواجه القضية الفلسطينية في ظل ما يتم تداوله عن صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية للقدس مرورا بتخفيض مساهمات الولايات المتحدة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة " أونروا " و استخدام الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار الى تصاعد سياسة السلطات الاسرائيلية في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني عبر الاستيطان والتهويد و استهداف المقدسات تحت حماية قوات الاحتلال وتقويض حريات المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم في الأراضي المقدسة.. و لفت إلى معاناة التجمعات البدوية بالقرب من القدس وآخرها التجمعات البدوية في الخان الأحمر بالقدس التي تم تفكيكها.

ودعا أبوعلي إلى وقفة دولية حازمة و حاسمة في ظل خطورة الموقف على الأمن و الاستقرار في المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني.. و شدد على أن هذه الممارسات لن تثني عزيمة الشعب الفلسطيني الذي يصر على تحقيق مزيد من النجاحات وبناء تجربة رائدة في المنطقة في مجال التعليم.

ووجه التحية للشعب الفلسطيني لإصراره على الحفاظ على مسيرته التعليمية .. مؤكدا أهمية هذا الاجتماع لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

من جانبها، أكدت حنان حسن مفتاح مدير عام العلاقات الثقافية والوافدين بوزارة التربية والتعليم رئيس وفد مصر .. الدعم المصري للقضية الفلسطينية والعملية التعليمية للطلاب الفلسطيينين داعية إلى مزيد من الجهد لدعم تلك العملية نظرا لما يتعرض له الفلسطينيون من استهداف مباشر لتدمير المدارس والبرامج التعليمية.

وقالت إن الاحتلال يقضي على الأخضر و اليابس مشيرة الى أن التضامن العربي أصبح مطلبا ملحا تدفعنا إليه شعوبنا العربية.. و أشارت إلى أن مصر أدانت العنف ضد قطاع غزة و الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت إلى حجم التحديات في ظل الانحياز الأمريكي للحكومة الاسرائيلية و العمل على إجهاض أي جهد عربي فلسطيني للتسوية.. مشيرة إلى أن الجامعة العربية طالبت المجموعة الرباعية بحماية الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية كلمتها، أعلنت عن تنازل وفد مصر عن رئاسة الدورة للوفد الفلسطيني تكريما لدولة فلسطين.