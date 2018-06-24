السيسي يصدق على قانون زيادة المعاشات

المصدر: البيان الإلكتروني

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على قانون لمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة بنسبة 10 بالمئة من الأجر الأساسي.

وحسب القانون، فإن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة يبلغ 65 جنيها شهريا (نحو 3.6 دولار). وفقاً لسكاي نيوز.

كما ينص القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة، على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي 750 جنيها شهريا (نحو 41.6 دولار)، شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وتطبق الزيادات اعتبارا من أول يوليو المقبل، حسب نص القانون.