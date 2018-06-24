الجيش الليبي يحاصر آخر جيوب القاعدة في درنة

المصدر: Ⅶ طرابلس - وكالات

يواصل الجيش الوطني الليبي عملياته العسكرية للقضاء على آخر جيب لتنظيم القاعدة في مدينة درنة، شرقي البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية ليبية، فإن التنظيم الإرهابي بات محاصراً داخل حي المغار وشارع الحشيشة وسط المدينة في مساحة أقل من كيلومتر مربع.

وأضافت المصادر أن من تبقّى من المسلحين لجأ إلى حي المغار ذي الأبنية القديمة والأزقة الضيقة، وحفر ممرات داخل البيوت للتحرك خلالها أثناء الاشتباكات.

ومع تقدم الجيش، سلّم بعض المسلحين أنفسهم، بعد محاصرتهم داخل أبنية كانوا يتحصنون داخلها.

وكان القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، أعلن الشهر الجاري انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، التي تلقّت خلالها التنظيمات المتطرفة ضربات موجعة من الجيش الوطني الليبي، ضيّقت الخناق عليهم.