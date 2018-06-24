اجتماعات ثلاثية في الخرطوم لبحث خيارات ملء بحيرة سد النهضة

المصدر: Ⅶ الخرطوم - طارق عثمان

انطلقت في الخرطوم، أمس، اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة التي تضم خبراء وأكاديميين من دول السودان ومصر وإثيوبيا، لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، وتمتد الاجتماعات يومين.

وتأتي الاجتماعات بناءً على مقترح قُدّم في الاجتماع التساعي بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات للدول الثلاث في الخرطوم في 6 أبريل الماضي، بتكوين لجنة علمية مستقلة لدراسة خيارات ملء بحيرة السد، وتم تضمين المقترح في وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الثاني في أديس أبابا في مايو الماضي، وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها بالقاهرة في الفترة 2-4 يونيو 2018.

وكانت أثيوبيا قد قدّمت مقترحاً للدراسة في اجتماع القاهرة السابق، وسيتناول اجتماع الخرطوم ملاحظات السودان ومصر على المقترح الإثيوبي، ويرأس مجموعة السودان المهندس مستشار خضر قسم السيد.