هادي يحيّي إسهامات الإمارات الميدانية في اليمن

المصدر: عدن - وام

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بدور وجهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وشرعيته الدستورية، وحيا الدور الإماراتي وإسهاماته الميدانية على مختلف الصعد في الجمهورية اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأنت» أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس اليمني، أمس، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت، بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، والمهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، واللواء فرج البحسني محافظ حضرموت.

وثمن الرئيس اليمني التعاون الأخوي الصادق مع الأشقاء في دول التحالف العربي الذي روته دماء الشهداء الزكية التي سالت على أرض اليمن منطلقة من أواصر الهوية والمصير المشترك.

وتم خلال اللقاء بحث التنسيق والأعمال المستقبلية الداعمة المقدمة من دولة الإمارات لتطوير ودعم الأمن العام في محافظة حضرموت.

من جانبه، استعرض ممثل وزارة الداخلية الخطة الموضوعة لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضرموت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات.

في السياق، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري بحضور محافظ حضرموت، برئيس لجنة الشرطة من وزارة الداخلية وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت. وتناول اللقاء خطط دعم وتأهيل وتطوير الأمن العام بمحافظة حضرموت الساحل وخطوات بدء البرنامج التدريبي في هذا الإطار.