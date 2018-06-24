مستشار الرئاسة اليمنية لـ«البيان»: استعادة الحديدة تحرّر صنعاء بلا قتال

المصدر: تعز - صلاح صالح

قال المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، علي الصراري، إن أهمية تحرير الحديدة ومينائها أبعد بكثير من سقوط مدينة كبيرة وميناء كبير أيضاً بيد الشرعية، إذ المعنى الجوهري لتحرير الحديدة أن صنعاء العاصمة ستُتحرر بلا قتال.

وأضاف الصراري، في تصريح لـ«البيان»، أنه بعد أن تجرّد الميليشيا الانقلابية من الموارد المالية التي كانت تأتيها من الحديدة ومينائها، وبعد أن تتوقف شحنات الأسلحة والذخائر والصواريخ الإيرانية من التدفق إلى أيدي الانقلابيين عبر ميناء الحديدة، وبعد أن يتوقف التهديد الحوثي الإيراني للملاحة الدولية في البحر الأحمر، حينها لن تكون هناك قدرة لديها للصمود في العاصمة صنعاء، وستضطر إلى الانسحاب منها إلى الجبال والكهوف التي جاءت منها، ويعلم الله هل ستكون هذه الجبال والكهوف متاحة لهم آنذاك أم لا.