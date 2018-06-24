الإرياني يدعو لاستراتيجية تواجه مشاريع إيران الطائفية

المصدر: جدة- وام

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى وضع استراتيجية إعلامية تواجه مشاريع إيران الطائفية في المنطقة وتعزز التعاون الإعلامي المشترك من أجل تدعيم دور المؤسسات الإعلامية اليمنية في مواجهة المشاريع الطائفية ومكافحة الإرهاب والتطرف وخلق وعي مجتمعي على كافة المستويات.

وأضاف الإرياني في كلمته أمام الاجتماع أن الحكومة اليمنية تعمل بدعم من تحالف دعم الشرعية على مسارات ثلاثة تتمثل في تحرير ماتبقى من الأراضي اليمنية التي تقع تحت سيطرة الميليشيا وتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات في المناطق المحررة ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن الميليشيا رفضت كل جهود الأمم المتحدة ومبعوثيها المتعاقبين إلى اليمن والمبادرات المقدمة منهم وآخرهم مارتن جريفيت الذي زار صنعاء ثلاث مرات متتالية في محاولة منهم لإقناع ميليشيا الحوثي بالإنسحاب من مدينة الحديدة ومينائها والذهاب إلى مشاورات سياسية تحقق السلام.