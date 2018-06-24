وزير الإعلام السوداني: التحالف بحاجة إلى إسناد إعلامي كبير

المصدر: جدة - وام

أكد وزير الإعلام السوداني د.أحمد بلال عثمان أن التحالف العربي بحاجة في هذه المرحلة إلى إسناد سياسي وإعلامي كبير، مشيراً إلى أن المعركة دخلت مراحل مفصلية، مما دفع الأعداء إلى التشكيك في شرعيتها عبر بث أكاذيب على الصعيد الإنساني.

وقال عثمان في الاجتماع: «نحن في السودان، من واقع مسؤوليتنا التاريخية، ننظر إلى قضية استعادة الشرعية في اليمن على أنها قضية أمنية، وسياسية أمنية، لأنها تشكّل تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية، وبالتالي تهديداً لمقدساتنا الإسلامية التي لن نتوانى لحظة واحدة في سبيل الدفاع عنها وحمايتها بكل غالٍ ونفيس، وسياسية لأن جذورها تعود إلى مخطط إقليمي يستهدف إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة، مما يتطلب منا وعياً يجعلنا ننتبه إلى خطورته، وقد أدرك السودان مبكراً هذا المخطط، لذا اختار دون تردد الوقوف مع الحق والدفاع عنه بكل ما يملك من وسائل، وكانت أولى الخطوات التي تثبت ذلك قطع الحكومة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران».