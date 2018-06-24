مكرم أحمد يدعو إلى انسحاب إيران من جنوب الجزيرة العربية

المصدر: جدة - وام

دعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، إلى مساندة الشرعية الدستورية في اليمن، وتحقيق الوحدة اليمنية، وعدم استبعاد أي طرف، بما يحقق وطناً آمناً مستقراً يسع ويستوعب كل مواطنيه، وتنبع قراراته من داخله، وتمليها ضرورات المصلحة الوطنية العليا، وليس إملاءات الخارج أو مصالح قوى إقليمية بعينها، تحرص على توسيع نفوذها على حساب المصلحة العربية والأمن القومي، كما تفعل إيران.

وقال مكرم إنه إذا كانت كل القوى العالمية تطالب إيران بالانسحاب من سوريا، وتعتبر ذلك شرطاً لتحقيق استقرار الشرق الأوسط، فإن انسحاب إيران من جنوب الجزيرة العربية لا يقل أهمية عن ذلك، بل لعله يسبق في ضروراته، خاصة أن أخطار الحرب اليمنية تتفاقم ويتفاقم تأثيرها في معظم جيرانها، فضلاً عن افتقاد أية مصلحة رشيدة للشعب الإيراني في التدخل في شؤون الآخرين، باستثناء الرغبة الفارسية القديمة في التوسع على حساب الأرض العربية.