الرميحي: الاجتماع بحث اتخاذ إجراءات ضد قنوات مثيرة للفتن

المصدر: جدة - وام

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، أن ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات أمنية ومخاطر عسكرية تفرض على جميع أجهزتنا الإعلامية مسؤوليات أخلاقية ومهنية وقومية كبرى بصفتها سلاحاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً مع القوات المسلحة.

وقال في كلمته أمام اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الاجتماع يأتي في إطار الإدراك المشترك لأهمية تفعيل العمل الإعلامي المشترك وتعزيز دور الإعلام بمختلف وسائله من خلال تدعيم جهود التحالف بهدف حماية مصالح الشعب اليمني وحفظ أمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي وإبراز المشاريع والمساعدات الإغاثية والعلاجية والتنموية المقدمة له، واتخاذ إجراءات قانونية ومهنية وفنية ضد بعض القنوات الفضائية العربية المثيرة للفتن والقلاقل لإيقاف أنشطتها التحريضية ومساعيها الخبيثة الرامية إلى إشاعة الفوضى والعداوة والكراهية وتقسيم المنطقة على أسس أيديولوجية ودينية ومذهبية فضلاً عن دعمها للانقلاب الحوثي في اليمن.