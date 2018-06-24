العاهل الأردني يبحث مع بومبيو تحريك سلام الشرق الأوسط

المصدر: واشنطن - وكالات

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العاصمة واشنطن علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يتوقع أن يجتمع غداً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما تناول اللقاء مساعي تحريك عملية السلام، حيث أكد الملك ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات جادة فاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء تطرق أيضاً إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، تم التأكيد على أهمية دعم مساعي التوصل إلى حل سياسي لها ضمن مسار جنيف، وضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، والتي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا. وكان البيت الأبيض قد قال، بوقت سابق في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غداً الاثنين.