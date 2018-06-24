إعلان تحالف بين كتلتي العبادي والصدر

المصدر: النجف - رويترز

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، تحالفاً بين كتلتيهما السياسيتين.

وقال الزعيمان، في مؤتمر صحافي بمدينة النجف، إن التحالف بين ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي وتحالف سائرون الذي يتزعمه الصدر «عابر للطائفية والإثنية».

وفي أوائل يونيو الجاري، أعلن الصدر وهادي العامري، الذي جاءت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات وتربطه علاقات وثيقة مع إيران، تحالف كتلتيهما.

ولم يتضح ما إذا كان إعلان أمس يعني أن الكتل الثلاث ستعمل معاً. وقال العبادي والصدر: «إعلان التحالف بين سائرون والنصر لا يعني غلق الأبواب».وعادةً يعقد قادة سياسيون في العراق مثل تلك الاجتماعات بعد الانتخابات، في إطار عملية طويلة ومعقدة لتشكيل حكومة ائتلافية، إذ لا يتمكن أي حزب منفرداً من الحصول على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة دون ائتلاف.