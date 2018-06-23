وزير الإعلام اليمني يشيد بجهود الإمارات ودورها الريادي

المصدر: جدة- طالب شاهين

أشاد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الامارات ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقال في كلمته باجتماع وزراء اعلام دول التحالف اليوم في جدة اننا في اليمن نوجه الشكر الكبير لاشقائنا في دولة الامارات العربية المتحدة لما قامت وتقوم به من جهود في مختلف المجالات.

وقال لقد كانت ولاتزال دول تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية داعما لاشقائهم في اليمن خلال معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

واشار وزير الاعلام اليمني إلى ان تجاربنا مع الميلشيا الحوثية الايرانية علمتنا بأنها لايمكن ان تجنح الى السلم الا اذا انكسرت شوكتها عسكريا، ولم يعد لدينا الا خيار واحد وهو قطع ذراع ايران في اليمن، واستعادة ما تبقى من الاراضي التي تسيطر عليها هذه الميليشيا الاجرامية.