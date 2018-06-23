100 شاحنة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية وغذائية لسكان الحديدة

المصدر: وام

وصلت اليوم إلى مديرية المخا الواقعة غربي محافظة تعز قوافل مساعدات إنسانية برية تضم مائة شاحنة محملة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الغذائية و الطبية المقدمة من دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لإغاثة 1.7 مليون مواطن في الحديدة و المناطق المحيطة بها وذلك ضمن خطة شاملة و واسعة النطاق و ضعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن في محافظة الحديدة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

يأتي تدفق قوافل المساعدات الإنسانية و الغذائية و الطبية ضمن جسر مساعدات بري و بحري وجوي لإغاثة سكان الحديدة و المناطق المحيطة بها و إعادة الحياة للمحافظة بعد ثلاث سنوات من التجويع و الحصار الحوثي لتؤكد الإمارات إلتزامها بالقانون الإنساني الدولي إلى جانب التزامها الإنساني تجاه الشعب اليمني الشقيق و تماشيا مع خطتها طويلة الأمد بمساعدة الأشقاء وتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني.

وقال حارب العواني عضو فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن إن وصول قوافل المساعدات الإنسانية البرية لإغاثة سكان الحديدة و المناطق المحيطة بها يعكس اهتمام الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بأبناء الشعب اليمني الشقيق انطلاقا من مشاعر الأخوة و الحرص على تخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في حق المدنيين الأبرياء .

و أضاف العواني إن دولة الإمارات لم تدخر جهدا في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني خاصة محافظة الحديدة حيث يواكب عمليات التحرير في الساحل الغربي لليمن تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية و تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين حياة الأشقاء الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الوضع المعيشي الصعب و التخفيف من وطأة الممارسات الإرهابية للحوثيين.

و سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جسرا إغاثيا عاجلا لليمن من المساعدات يشمل 35 ألف طن عبارة عن 10 بواخر إماراتية محملة بالمواد الغذائية المتنوعة إضافة إلى جسر جوي يشمل 7 رحلات تنقل 14 ألف طرد غذائي للشعب اليمني الشقيق غلى جانب تسيير 100 قافلة مساعدات من السوق اليمني المحلي.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة الجهود الجماعية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة مع دول التحالف العربي جرى تخزين 115 ألف طن متري من الغذاء في الحديدة حاليا ما يكفي لتغطية الحاجات الغذائية لـ 6.5 مليون إنسان.

كان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد نفذ مشاريع بقيمة 17.2 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى اليمن منذ أبريل 2015 حتى مايو 2018 و وضع خطة شاملة و واسعة النطاق لإغاثة الحديدة و المناطق المحيطة بها و الذي بدوره نجح في تنفيذ عمليات إغاثية مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن و المكلا و المخا ما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني والذي أصبح أفضل حالا مما كان عليه بعد تحريره من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة.