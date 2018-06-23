مشاورات مكثّفة لإعلان التشكيل الحكومي في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

عرض الرئيس اللبناني ميشال عون أمس في قصر بعبدا، مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اجواء الاتصالات التي يجريها من اجل تشكيل الحكومة العتيدة، اضافة الى مواقف وآراء الأطراف السياسية التي يتشاور معها الرئيس المكلف، وتم الاتفاق على الاستمرار في الوتيرة السريعة من أجل ان تبصر الحكومة النور في أقرب وقت ممكن.

وبعد اللقاء، تحدث الحريري إلى الصحافيين وقال: «لقد كان اللقاء إيجابياً جداً، وبحثت مع الرئيس في مسألة تشكيل الحكومة والأحجام التمثيلية لمختلف الأطراف فيها، وآمل أن يتم التوافق قريباً على هذا الأمر، خصوصاً وأن الرئيس أبدى كل إيجابية في هذا الموضوع. سأواصل المشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين حول المسألة، وأعتقد انه إذا استمررنا في العمل وفق هذا المسار، يمكننا الانتهاء بسرعة كبيرة».

وعما إذا تم الحديث عن الأحجام والحقائب، أجاب: «نحن نعمل على شكل الحكومة والحصص. وقد أصبحنا قريبين جداً وفق المعادلة الأخيرة التي وصلنا إليها». وعن إمكان ولادة الحكومة غداً الأحد، أجاب: «وفق المسار الذي نعمل عليه حالياً، اعتقد انه بإمكاننا الوصول إلى تشكيلة في أسرع وقت ممكن».