المجموعة العربية تؤكد حرصها على حقوق المرأة

المصدر: جنيف - وام

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة المجموعة العربية أمام الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كون الإمارات تترأس حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية في جنيف.

وذلك في إطار النقاش السنوي بشأن حقوق الإنسان للمرأة. ورحبت المجموعة العربية خلال الكلمة بالخبراء المشاركين في هذا النقاش السنوي المهم بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وأعربت عن شكرها على المعلومات التي وردت في الإحاطات التي قدموها.

وأكدت أنّ دول المجموعة تضع حقوق المرأة ضمن إحدى أولوياتها، وتشجع جميع الجهود الرامية لتمكينها انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في القيمة والكرامة الإنسانية مساوية بذلك بينهما في الحقوق والواجبات، وتسعى انطلاقاً من ذلك إلى ضمان تعزيز مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة وتعزيزها بما في ذلك المشاركة السياسية وصنع القرار والتمثيل البرلماني.

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية نوهت إلى حرص دول المجموعة على ضمان توفير وتكافؤ فرص العمل للمرأة باعتبارها إحدى الركائز المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي للبلدان، وإيماناً بأن مشاركتها في سوق العمل يعد الطريق الأمثل نحو تحقيق نمو اقتصادي عالمي.

وشددت المجموعة على حرص دولها كذلك على وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، بما في ذلك على شبكة الانترنت باعتبار تأثير هذا العنف على المرأة، وضمان نفاذها إلى وسائل التواصل التكنولوجية الجديدة، إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية لها وضمان وصولها للتعليم و الصحة، وتوفير البيئة الآمنة لها من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساءلة والمحاسبة من الانتهاكات التي من الممكن أن تتعرض لها بما يضمن تنفيذ أهداف التنمية لسنة 2030، لاسيّما الهدفين الخامس والسادس عشر.