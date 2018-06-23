القضاء الأميركي يستدعي شقيق تميم بتهمة القرصنة

المصدر: واشنطن-وكالات

كشف الناشط الأميركي من أصل سوري، محمد سمان، عن صدور «أمر رسمي من المحكمة في كاليفورنيا موجه إلى محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق تميم أمير قطربصفته مُتهمًا بقرصنة إيميلات إيليوت برويدي وعليه الرد قانونيًا خلال مهلة 21 يوماً أو سوف يتم الحكم عليه غيابيًا».

وقال سمان في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» معقبًا على القرار:«أول شيء خطر في بالي عندما رأيت أمر استدعاء محمد بن حمد آل ثاني شقيق تميم أمير قطر للمثول أمام المحكمة في أميركا في قضية إيليوت برويدي، تذكرت المحاكم القطرية وكيف يتم فبركة قضية كيدية بوثائق مزورة والحكم غيابيًا على متهم»

ونشر سمان ما قال إنه «التوكيل القانوني لمحامي الدفاع عن كيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة جلوبال ريسك أدفيزور في قطر والذي يتهمه إيليوت برويدي بأنه متورط مع شريكه ديفيد باول ضابط المخابرات الأميركي بقضية القرصنة وتسريب الإيميلات المنظورة حاليًا في محكمة كاليفورنيا».

وأكد سمان أنه حصل «حتى الآن على 150 وثيقة رسمية مسجلة بمكتب الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية بخصوص تعاقد قطر مع شركات الاستشارات السياسية والدعاية والإعلان في أميركا».

يشار إلى أن إليوت برويدي، وهو رجل أعمال أميركي وجامع تبرعات للحزب الجمهوري ومقرب من الرئيس دونالد ترامب، قد وسع دعاويه القضائية بحق المسؤولين في قطر متهمًا إياهم باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائله.

معارضة شديدة

وبرر رجل الأعمال الأميركي ما حدث معه من نظام الدوحة بأنه ناتج عن معارضته الشديدة لقطر، وأنه جاء في إطار جهود يقودها محمد بن حمد آل ثاني والرميحي لتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه الدوحة.

ووضع برويدي قائمة تضم أسماء يعتزم مقاضاتها من بينهم محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري.