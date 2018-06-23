المقاومة اليمينة تسيطر على مواقع استراتيجية في لحج وتعز

المصدر: وام

بدعم و إسناد من قوات و مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.. حققت قوات الجيش اليمني و المقاومة اليوم تقدما ميدانيا كبيرا في جبهات الشريجة و حماله و طور الباحه و القبيطة وحيفان و تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وسط تهاوي دفاعاتها و تحصيناتها على وقع خسائرها المتوالية بمختلف جبهات القتال .

و حررت قوات الجيش اليمني و المقاومة بدعم من قوات التحالف العربي في عدن عددا من المواقع بأطراف مديرية القبيطة شمال محافظة لحج وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثي الموالية لإيران حيث تم تحرير مواقع هامة في جبهة طور الباحة شمال لحج منها مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضي ووادي الهجمة لتصل القوات إلى سوق الخميس.. فيما شهدت جبهة حمالة تحرير الجبل الأحمر وعدد من المناطق المحيطة ودار العرقوب وتدور المواجهات على جبل خصله.

كما شهدت جبهة الشريجة تحرير جبال الكدحة و السحي و القناص وتدور المواجهات عند جبل الضواري .. في حين شهدت جبهة حيفان السيطرة على مدرسة خالد وسط انهيار وخسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

وأسفرت المواجهات المسنودة من مقاتلات التحالف العربي عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح و العتاد فيما استعادت قوات الجيش و المقاومة كميات كبيرة من الأسلحة و الذخائر .

كما تصدت القوات لمحاولات تسلل يائسة لمسلحي الميليشيات على مواقع في جبل حمالة الاستراتيجي شمالي مديرية القبيطة و أجبرت عناصرها على التراجع و وقوع عشرات الجرحى في صفوفها.