السودان ينتقد بيان «الترويكا» بشأن الاشتباكات في دارفور

المصدر: الخرطوم- طارق عثمان

انتقد السودان ما أوردته دول مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) بشأن الأوضاع الأمنية في دارفور وتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور، وأبدى أسفه للجوء المجموعة المتمردة إلى أعمال غش لتمويه بعض الجهات.

واتهم الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان له أمس مجموعة المتمرد عبد الواحد محمد نور المتمركزة بمنطقة جبل مرة بتنفيذ سلسلة من الاعتداءات الإجرامية وعمليات النهب والسطو على بعض قرى وفرقان المواطنين الرحل حول جبل مرة بولاية وسط دارفور، وقال إن تلك الهجمات التي وصفها بالاستفزازية المعزولة هدفت في هذا التوقيت لدفع القوات المسلحة السودانية للرد العسكري ومن ثم إجهاض وقف إطلاق النار الأحادي المعلن من جانب الحكومة والزعم بتجدد المواجهات العسكرية بغرض التشويش على التنفيذ الجاري لإستراتيجية خروج اليوناميد.

واستنكر الخضر ما جاء في بيان «الترويكا» بأن هناك قيوداً على وصول بعثة يوناميد والعاملين في المجال الإنساني لمناطق المناوشات ، وأكد التزام الحكومة بضمان حرية الحركة والوصول لبعثة يوناميد وكل المنظمات العاملة في المجال الإنساني.